ضبط عدد من المخالفات بمحلات المستلزمات النسائية في مكة

نايف السالم(صدى):

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات الرسمية، مجموعة من الحملات التفتيشية على المجمعات التجارية في المنطقة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 608 مخالفات تم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, فيما جرى ضبط 685 منشأة مخالفة لقرار التأنيث والتوطين ونظام العمل.