بالفيديو.. رقص مثير للفنانة قمر على دراجة يثير الجدل بمواقع التواصل
للمرة الثانية خلال أيام أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو خلال ركوبها لعبة الدراجة النارية في احد مراكز التسلية ، وكانت منذ أيام أثارت جدلاً بالرقص على جمل أمام الأهرامات في مصر بالهوت شورت .
وظهرت قمر ، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق ” انستجرام ” وهي تستقل دراجة بملابس رياضية سوداء ، وتظهر من ظهرها وهي ترقص ، ومنعت التعليقات على الفيديو ، الذي حصد نحو 27 الف مشاهدة خلال يوم واحد، بملابس رياضية سوداء.
رااايق[ عدد التعليقات: 2916 ] نشر منذ 1 ساعة
عااادي المحنه أذا زات .. هذا هو الحل المناسب .. !!!!!!! هههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 2916 ] نشر منذ 1 ساعة
عااادي المحنه أذا زادت .. هذا هو الحل المناسب .. !!!!!!! هههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو فقط- بعض الناس الللي يحب التعليقات اللي هاااه وهاااااه -التعليقات المذكوره تكرر نفسها-