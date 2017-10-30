بالفيديو.. رقص مثير للفنانة قمر على دراجة يثير الجدل بمواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

للمرة الثانية خلال أيام أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو خلال ركوبها لعبة الدراجة النارية في احد مراكز التسلية ، وكانت منذ أيام أثارت جدلاً بالرقص على جمل أمام الأهرامات في مصر بالهوت شورت .

وظهرت قمر ، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق ” انستجرام ” وهي تستقل دراجة بملابس رياضية سوداء ، وتظهر من ظهرها وهي ترقص ، ومنعت التعليقات على الفيديو ، الذي حصد نحو 27 الف مشاهدة خلال يوم واحد، بملابس رياضية سوداء.