فريق طبي ينجح في استئصال ورم من بطن رضيع بالقطيف

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى القطيف المركزي في إجراء جراحة عاجلة لرضيع عمره ستة أشهر باستئصال ورم حميد نادر الحدوث.

وقالت صحة الشرقية إن إجراء مثل هذة العمليات يحتاج دقة فائقة لأن الورم عبارة عن تضاعف كيس الإثني عشر وهو من الحالات التي نادراً ما تحدث كما أن جدار الكيس والأمعاء واحد مما يرفع نسبة المخاطرة من إحتمال حدوث ثقب في الإثني عشر أو الطرقة الصفراوية أثناء إستئصال الكيس.

وأشادت الصحة بكفاءة الفريق الطبي معلنة نجاح العملية دون أي مضاعفات وتم خروج الطفل مع ذويه بسلام.