الصدر يلتقي وفدا من ممثلي شركات المملكة وإعلاميين

بغداد(صدى):

التقى المرجع الديني حسين الصدر، في بغداد، اليوم، وفداً من ممثلي الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية بالمملكة وعدداً من الإعلاميين المشاركين في معرض بغداد الدولي، يتقدمهم نائب القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية العراق مشعل العتيبي؛ ومدير ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن عبدالعزيز الحماد.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الدعوة والحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، إلى جانب العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

كما جرى استعراض أصداء مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين البلدين، خاصة أن المنتجات السعودية حظيت بالرغبة الكبيرة من قِبل الشارع العراقي نتيجة جودتها العالية وسعرها المعقول.