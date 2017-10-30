مواطنة تقيم حفل زفاف متكامل لخادمتها.. وردة فعل غريبة من العروس

طلال الغامدي(صدى):

احتفلت مديرة إحدى مدارس تعليم البنات بعنيزة، بزفاف خادمتها، بإقامة حفل متكامل، بهدف إسعاد الخادمة وأن بذرة الخير متأصلة في المجتمع السعودي.

الحفل الذي أشاد به الجميمع، احتوى على أركان الحفل المتكاملة من طباعة كروت للحفل، وتأمين متطلباته بالكامل، ومأدبة للعشاء، ودعوة مصورة محترفة لتخليد ذكرى الزفاف، وفنانة مكياج للخادمة.

من جانبها لم تتمالك الخادم نفسها، وانهمرت بالبكاء، تعبيرا عن سعادتها تجاه ما بدر من مديرة إحدى المدارس.

وتعليقا على ذلك طالب ” أم ناريز ” ، بتغيير المفاهيم البعض ونظرتهم للخدم، البعيدة عن جادة الصواب.