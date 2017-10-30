مؤسسة النقد : 556 مليا ريال قيمة النقد الأجنبي والودائع بالخارج خلال2017

طلال الغامدي(صدى):

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد ” ساما ” أنه ارتفعت موجودات المؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 1877.1 مليار ريال، بارتفاع 2.7 مليار ريال، على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس 2017.

وتراجع موجودات ” ساما ” لشهر سبتمبر 2017 بـ 288.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016.

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 66 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1231.8 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 12 % .

وقالت “ساما ” في التقرير الشهري: إن إجمالي الأصول الاحتياطية بلغ نحو 1.82 تريليون ريال في سبتمبر الماضي، مقابل 2.087 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2016.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.5 %، إلى 1.82 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2017، مقارنة بنحو 1.83 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي. وبلغت قيمة استثمارات أوراق مالية بالخارج نحو 1.2 تريليون ريال، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.4 تريليون ريال، بنهاية سبتمبر 2016.

وبلغ النقد الأجنبي والودائع بالخارج نحو 556 مليار ريال، مقارنة مع 649.1 مليار ريال الشهر المقارن من العام الماضي.

وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي نحو 7.1 مليارات ريال، مقابل 7.6 مليارات ريال بسبتمبر 2016.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة 29 مليار ريال، مقابل 28.7 مليار ريال في سبتمبر المقارن من 2016، بينما استقر الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، بحسب التقرير.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج ونقداً أجنبياً وودائع بالخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى الذهب النقدي.

وأظهرت بيانات “ساما ” تراجع الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج بنهاية أغسطس 2017 بنسبة 13.16 % (على أساس سنوي). وقالت ساما في تقريرها الشهري السابق: إن إجمالي الأصول الاحتياطية سجل نحو 1.828 تريليون ريال في أغسطس الماضي، مقابل 2.105 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2016.