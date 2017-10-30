الناتو يعزز عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية

طوكيو(صدى):

كشفت مصادر أنه وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ينس ستولتنبرج إلى طوكيو اليوم الإثنين للاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومسؤولين كبار آخرين بينهم وزير الدفاع أيتسونوري أونوديرا لعقد مباحثات حول تهديد كوريا الشمالية للعالم جراء زعيمها المتهور .

وقال الأمين العام في كلمة أمام عدد من خبراء الأمن ومسؤولين في وزارة الدفاع إننا قلقون مثلكم من سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي المتهور مضيفاً ونرحب بتعزيز العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي.