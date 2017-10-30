فيديو مؤثر لممرضة تغني لمريضة أغنيتها المفضلة قبل وفاتها

واشنطن(صدى):

أقدمت ممرضة أوليفيا داخل مركز طبي في ناشفيل بولاية تينيسي في الولايات المتحدة ، على البقاء بجانب سرير مريضة تٌدعى ” مارجريت سميث ” البالغة من العمر 63 ، لتغني لها أغنيتها المفضلة كل يوم حتى وافتها المنية ، عقب فشل الأطباء في إجراء عملية زراعة الكبد ، بسبب مرضها الشديد .

حيث نشرت عائلة المريضة مقطع فيديو مؤثر يظهر الممرضة وهي تمسك بيد مارجريت وتغني لها ” Dancing In The Sky رقصات في السماء ” ، وهي نفس الأغنية التي طلبت تشغيلها في جنازتها.

وتم التعليق على الفيديو ، أنه لا يوجد كلمات كافية لتصف الحب والتقدير الذي نكنه للممرضة اوليفيا.