فيديو| شاب يسرق عُقدا من بائع مجوهرات ويلوذ بالفرار بالدمام
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة شاب عُقد من محل مجوهرات في مدينة الدمام، بعد مغافلته للبائع وخداعه والهروب به.
وأظهر الفيديو، تبادل الشاب الحديث مع البائع كأنه يريد الشراء، وانشغل البائع بالرد عليه وعرض أطقم المجوهرات له وحساب سعرها بالآلة الحاسبة، ليستغل الشاب اندماج البائع في استخراج طقم ذهب جديد لعرضه، ويسرق عقداً ويلوذ بالفرار، قبل أن ينتبه إليه البائع ويحاول اللحاق به.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة
كا ميرات الخفية
تصيادك يا حرامي
صا دوهـ
ههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقب ياالحرمي .. اخزاك الله ,,
,, راح يجيبونك وتندم على مافعلت ,,
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 13 دقيقة
يجب التشييك من قبل الجهات الامنيه على الكاميرات
الموجوده في بعض الاماكن ..
وخصوصا محلات الذهب ..
من حيث مدى قدرتها على تصوير وجه المجرم ..
حيث أن كثير من الكاميرات مرتفعه بطريقة
تجعل صورة اللص غير واضحه
مما يفقدها ميزتها .