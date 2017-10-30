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فيديو| شاب يسرق عُقدا من بائع مجوهرات ويلوذ بالفرار بالدمام

فيديو| شاب يسرق عُقدا من بائع مجوهرات ويلوذ بالفرار بالدمام
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة شاب عُقد من محل مجوهرات في مدينة الدمام، بعد مغافلته للبائع وخداعه والهروب به.
وأظهر الفيديو، تبادل الشاب الحديث مع البائع كأنه يريد الشراء، وانشغل البائع بالرد عليه وعرض أطقم المجوهرات له وحساب سعرها بالآلة الحاسبة، ليستغل الشاب اندماج البائع في استخراج طقم ذهب جديد لعرضه، ويسرق عقداً ويلوذ بالفرار، قبل أن ينتبه إليه البائع ويحاول اللحاق به.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة

كا ميرات الخفية
تصيادك يا حرامي
صا دوهـ
ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة

اعقب ياالحرمي .. اخزاك الله ,,

,, راح يجيبونك وتندم على مافعلت ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 13 دقيقة

يجب التشييك من قبل الجهات الامنيه على الكاميرات
الموجوده في بعض الاماكن ..
وخصوصا محلات الذهب ..
من حيث مدى قدرتها على تصوير وجه المجرم ..
حيث أن كثير من الكاميرات مرتفعه بطريقة
تجعل صورة اللص غير واضحه
مما يفقدها ميزتها .

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