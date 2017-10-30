فيديو| شاب يسرق عُقدا من بائع مجوهرات ويلوذ بالفرار بالدمام

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة شاب عُقد من محل مجوهرات في مدينة الدمام، بعد مغافلته للبائع وخداعه والهروب به.

وأظهر الفيديو، تبادل الشاب الحديث مع البائع كأنه يريد الشراء، وانشغل البائع بالرد عليه وعرض أطقم المجوهرات له وحساب سعرها بالآلة الحاسبة، ليستغل الشاب اندماج البائع في استخراج طقم ذهب جديد لعرضه، ويسرق عقداً ويلوذ بالفرار، قبل أن ينتبه إليه البائع ويحاول اللحاق به.