فيديو| تركي آل الشيخ يوضح سبب تأجيل ملف خصخصة الأندية

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، عن سبب تأجيل ملف خصخصة الأندية، موضحا أن السبب هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن الملف سابقا.

وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه فني مختبرات كيمياء، وأضاف ساخرا ” هل المفروض إنه يصلح التركيبة الكيميائية والخلطة للتخصيص، أم ماذا كان مطلوباً منه؟ “.

وأوضح آل الشيخ، أنه ما زال العمل على ملف خصخصة الأندية جارياً، وسيتم إيجاد أكبر عدد من الخبراء للتعامل مع لجان الخصخصة، مشيراً إلى أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت.