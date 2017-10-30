فيديو| تركي آل الشيخ يوضح سبب تأجيل ملف خصخصة الأندية
كشف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، عن سبب تأجيل ملف خصخصة الأندية، موضحا أن السبب هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن الملف سابقا.
وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه فني مختبرات كيمياء، وأضاف ساخرا ” هل المفروض إنه يصلح التركيبة الكيميائية والخلطة للتخصيص، أم ماذا كان مطلوباً منه؟ “.
وأوضح آل الشيخ، أنه ما زال العمل على ملف خصخصة الأندية جارياً، وسيتم إيجاد أكبر عدد من الخبراء للتعامل مع لجان الخصخصة، مشيراً إلى أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت.
تركي آل الشيخ :
للأسف عندما قدمت للهيئة وجدت المسؤول عن ملف التخصيص “فني مختبرات كيمياء” #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة #اخر_شوط pic.twitter.com/WpVBcGMMTA
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 29, 2017
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21004 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
زعيم ملكي وافتخر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
على اساس أن معالي الرئيس حاصل على الماستر أو الدكتوراة في الإدارة الرياضيه😷
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب ,,
ماوكلي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 9 دقائق
خلها تبع الدوله واصرف عليها لأن مااحد يبغى يصرف على الانديه حتى اعضاء الشرف ماعاد يبغون شهره