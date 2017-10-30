معلم يكسر أنف طالب إثر لكمة قوية في وجهه

حمود العنزي(صدى):

وجه معلم لكمة قوية في وجه طالب بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، ما أدى لكسر أنف الطالب.

وأوضح والد الطالب محمد الهمامي، أنه قدم بشكوى لوزارة التعليم عبر برنامج الأمن والسلامة، بعدما سببت اللكمة التي تلقاها ابنه، ويدعى نمران، من أحد المعلمين بكسر ونزيف في الأنف، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أنه استدعي إلى المدرسة ونقل ابنه إلى المستشفى وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئياً، ثم قام بنقله إلى الرياض لاستكمال علاجه.

وأشار والد الطالب إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة لأن ابنه لم يرتكب ذنباً يستحق أن توجه له لكمة تكسر أنفه، وفقا لصحيفة الوطن.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبدالله الشهري إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية وباشرت اللجنة عملها وستعلن النتائج في حينه، وأن مشادة وقعت بين الطالب والمعلم نتيجة اعتداء المعلم على الطالب ما أدى لإصابته بكسر في الأنف.