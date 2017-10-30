معلم يكسر أنف طالب إثر لكمة قوية في وجهه
وجه معلم لكمة قوية في وجه طالب بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، ما أدى لكسر أنف الطالب.
وأوضح والد الطالب محمد الهمامي، أنه قدم بشكوى لوزارة التعليم عبر برنامج الأمن والسلامة، بعدما سببت اللكمة التي تلقاها ابنه، ويدعى نمران، من أحد المعلمين بكسر ونزيف في الأنف، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أنه استدعي إلى المدرسة ونقل ابنه إلى المستشفى وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئياً، ثم قام بنقله إلى الرياض لاستكمال علاجه.
وأشار والد الطالب إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة لأن ابنه لم يرتكب ذنباً يستحق أن توجه له لكمة تكسر أنفه، وفقا لصحيفة الوطن.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبدالله الشهري إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية وباشرت اللجنة عملها وستعلن النتائج في حينه، وأن مشادة وقعت بين الطالب والمعلم نتيجة اعتداء المعلم على الطالب ما أدى لإصابته بكسر في الأنف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة
ماضربه المعلم دون سبب يستحقه ,,
صامل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
الوجيه وسووم (وين هل الفراسه)🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21004 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم قلب. خنافره
alfahd42[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض المعلمين بزران بعد
حسون[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 58 دقيقة
اكيد المعلم هلالي والطالب نصراوي..
ابو ريناد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 50 دقيقة
من الشكل الطالب عبيط
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 44 دقيقة
مهما تكن الأساب يا مربي الأجيال يا محترم
لا يحق لك نظاماُ ولا في اخلاق ميثاق التعليم
التربوي ان تعتدي ع طالب في سنك ابناءك
ياخوي كافي اسمك معلم
مهنة عظيمة رساله اخلاق ونبل نبينا محمد صلى الله ع وسلم وانك لعلى خلق عظيم
امامك عدة حلول نظامية وامنيه توقفه عند حدهـ لكن تكسر انفسه
كسر الله ادينك من المفصل يا عديم الأخلاق والضمير والإنسانية
وين الشاعر احمد شوقي رحمه الله
يأتي ويشوف فضائح بعض من يدعون انهم معلمين
ومربي اجيال وحمائم ورسل السلام
وهم المفروض يضعون في حضيرة المواشي والأغنام
والله لو عاش شوقي في زماننا هذا اجزم انه لن ينشد هذهـ الأبيات
قُـــــــــــم لِـــلــمُــعَــلِّــمِ وَفِّـــــــــــهِ الــتَــبــجــيــلا
كــــــــادَ الــمُــعَــلِّــمُ أَن يَــــكــــونَ رَســـــــولا
أَعَـلِـمـتَ أَشـــرَفَ أَو أَجَـــلَّ مِــنَ الَّــذي
يَـــبـــنـــي وَيُـــنـــشِـــئُ أَنـــفُـــســـاً وَعُـــــقــــولا
سُـــبــحــانَــكَ الـــلَـــهُـــمَّ خَـــــيــــرَ مُـــعَـــلِّـــمٍ
عَـــلَّــمــتَ بِــالــقَــلَـمِ الــــقُـــرونَ الأولـــــــى
أَخــرَجــتَ هَــــذا الــعَـقـلَ مِــــن ظُـلُـمـاتِـهِ
وَهَـــدَيـــتَـــهُ الـــــنــــورَ الـــمُــبــيــنَ سَـــبـــيــلا
وَطَـــبَـــعـــتَـــهُ بِــــــيَــــــدِ الـــمُـــعَـــلِّــمِ تـــــــــــارَةً
صَـــــــدِئَ الـــحَــديــدُ وَتـــــــارَةً مَـــصــقــولا
أَرسَــــلـــتَ بِـــالــتَــوراةِ مـــوســـى مُـــرشِـــداً
وَاِبـــــــــنَ الـــبَـــتـــولِ فَـــعَـــلَّــمَ الإِنـــجـــيــلا
وَفَــــجَـــرتَ يَـــنــبــوعَ الـــبَــيــانِ مُـــحَــمَّــداً
فَــسَــقــى الــحَــديــثَ وَنـــــاوَلَ الــتَـنـزيـلا
عَـــلَّـــمـــتَ يـــونـــانـــاً وَمِـــــصــــرَ فَـــزالَـــتـــا
عَـــــن كُـــــلِّ شَـــمــسٍ مـــــا تُــريــدُ أُفــــولا
وَالــــيَــــومَ أَصــبَــحَــتــا بِــــحــــالِ طُـــفــولَــةٍ
فـــــــــي الـــعِـــلـــمِ تَــلــتَــمِـسـانِـهِ تَــطــفــيــلا
مِن مَشرِقِ الأَرضِ الشَموسُ تَظاهَرَت
مــــــــا بــــــــالُ مَــغــرِبِــهــا عَـــلَـــيــهِ أُديــــــــلا
يـــــا أَرضُ مُـــــذ فَـــقَــدَ الــمُـعَـلِّـمُ نَــفـسَـهُ
بَــيــنَ الــشُـمـوسِ وَبَــيـنَ شَــرقِـكِ حــيـلا
ذَهَـــبَ الَّــذيـنَ حَــمَـوا حَـقـيقَةَ عِـلـمِهِم
وَاِســتَــعــذَبـوا فـــيــهــا الـــعَـــذابَ وَبـــيـــلا
فـــــي عـــالَــمٍ صَـــحِــبَ الــحَـيـاةَ مُــقَـيَّـداً
بِــــالــــفَـــردِ مَــــخـــزومـــاً بِــــــــــهِ مَــــغـــلـــولا
صَــرَعَـتـهُ دُنــيــا الـمُـسـتَبِدِّ كَــمـا هَـــوَت
مِـــن ضَــربَـةِ الـشَـمسِ الــرُؤوسُ ذُهــولا
سُــقــراطُ أَعــطــى الــكَــأسَ وَهـــيَ مَـنِـيَّـةٌ
شَـــفَــتَــي مُــــحِـــبٍّ يَــشــتَــهـي الــتَــقـبـيـلا
عَــرَضــوا الــحَـيـاةَ عَــلَـيـهِ وَهــــيَ غَــبــاوَةٌ
فَـــــأَبــــى وَآثَـــــــــرَ أَن يَـــــمــــوتَ نَـــبـــيـــلا
إِنَّ الــشَـجـاعَـةَ فـــــي الــقُــلـوبِ كَــثــيـرَةٌ
وَوَجَــــــدتُ شُــجــعــانَ الــعُــقــولِ قَــلــيـلا
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 19 دقيقة
شرورة
سهلة
المدرس جاي تعيينه بشرورة