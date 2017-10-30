فيديو| المياه الوطنية: فواتير 85% من العملاء لا تتخطى 500 ريال

طلال الغامدي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن فواتير نحو 800 ألف من عملاء الشركة والتي تقدر نسبتهم بـ85% تسجل قيمة استهلاكها ما بين 300 إلى 500 ريال فقط.

وأوضح أن الشركة تقوم بحجز الفواتير التي يوجد عليها شكوى لإعادة فحصها، مشيرا إلى أن نظام الفوترة بالشركة قام بحجز 146 ألف فاتورة قيمتها 800 مليون ريال؛ بسبب شكوك في معدلات الاستهلاك أو عدم تحديث البيانات، داعياً العملاء إلى سرعة التقدم بالشكاوى حال اكتشافهم خطأ ما.

وقال الموكلي، خلال مداخلة مع برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، إن الأخطاء التي ترد في قيمة الاستهلاك بالفواتير هي أخطاء فردية يتم التعامل معها في الحال، مستدلاً على ذلك لما جرى مع عميلين وصلت فاتورة أحدهما إلى 90 ألف ريال والآخر 51 ألف ريال، حيث تبيّن بفحص الفاتورتين وجود أخطاء في تحديث البيانات وتم تصحيح الأمر.