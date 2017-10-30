فيديو| لحظة اعتداء شخص على مواطنين في محايل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شخص في حالة غير طبيعية، على مواطنين في محايل.
وأظهر الفيديو، الشخص وهو يعتدي على رواد إحدى المقاهي بمحايل، ممسكاً بشيء في يده، فيما حاول عدد من المواطنين أن يبعدوه عن المقهى إلا أنه تهجم على من فيها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21672 ] نشر منذ 3 ساعات
والله مالقى له رجال ياخذ الي بيده
ويحشرها فبومته😡
تهجم على خلق الله وش تبي أنت🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن مكثر في عصير الرمان
alfahd42[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3258 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشايب شكله ناويه بالخيزرانه
والزول كايش مدري ايش مزعله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة
مادام يقول الخبر انه بحاله غير طبيعيه ، انتهى الكلام ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة
ام الكبائر والعياذ بالله
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به