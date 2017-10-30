فيديو| لحظة اعتداء شخص على مواطنين في محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شخص في حالة غير طبيعية، على مواطنين في محايل.

وأظهر الفيديو، الشخص وهو يعتدي على رواد إحدى المقاهي بمحايل، ممسكاً بشيء في يده، فيما حاول عدد من المواطنين أن يبعدوه عن المقهى إلا أنه تهجم على من فيها .