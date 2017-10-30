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فيديو| لحظة اعتداء شخص على مواطنين في محايل

فيديو| لحظة اعتداء شخص على مواطنين في محايل
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شخص في حالة غير طبيعية، على مواطنين في محايل.
وأظهر الفيديو، الشخص وهو يعتدي على رواد إحدى المقاهي بمحايل، ممسكاً بشيء في يده، فيما حاول عدد من المواطنين أن يبعدوه عن المقهى إلا أنه تهجم على من فيها .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 3 ساعات

يمكن مكثر في عصير الرمان

[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 3258 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشايب شكله ناويه بالخيزرانه
والزول كايش مدري ايش مزعله

[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة

مادام يقول الخبر انه بحاله غير طبيعيه ، انتهى الكلام ,,

[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة

ام الكبائر والعياذ بالله
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به

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