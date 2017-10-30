سفير المملكة ببلجيكا: زيارة الوفد البرلماني الأوروبي تعزز العلاقات وتنمي المصالح المشتركة

حمود العنزي(صدى):

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ورئيس بعثه المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن سليمان الأحمد بزيارة وفد بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ووفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لمدينة الرياض ومقابلة عدد من المسؤولين خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2017م .

وأوضح السفير الأحمد في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي من خلال التنسيق بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي وبتنسيق من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بروكسل، في إطار دعم وتعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين المجلس والبرلمان الأوروبي، وتطلعهما المستمر لمواصلة تطوير الاتصالات والروابط والزيارات المؤسسية وفتح مزيد من القنوات للحوار الثنائي بينهما، وهي خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية بين السلطتين التشريعيتين في الجانبين ويعكس الرغبة في دفع التعاون البرلماني نحو آفاق أرحب عبر تبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات بينهما ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد السفير الأحمد أن للدبلوماسية البرلمانية دور رئيس في تنمية وتطوير علاقات المملكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تهدف لإيضاح سياسات المملكة وتأكيد دورها ومكانتها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من خلال إطلاع البرلمانيين الأوربيين على مواقف المملكة الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية .

وأشار إلى تقدير الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وأعضائه لدور المملكة المتنامي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولما تتمتع به من مصداقية وحرص على دعم السلام والأمن الدوليين، ولمبادراتها المشهودة على الأصعدة كافة سياسيًا واقتصاديًا ولعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ولجهودها وإسهاماتها الإنسانية والإغاثية الملموسة في هذا الشأن.

وأبان أن هذه الزيارة تآتي بعد زيارات عديدة بين الجانبين كان آخرها زيارة أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي والبلجيكي في مجلس الشورى إلى بروكسل خلال الفترة 9-11 أكتوبر 2017م.