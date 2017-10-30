الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها باستخدام الموانئ والمطارات المحررة لإدخال المساعدات

فهمي محمد(صدى):

جدد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، دعوته للمنظمات الأممية باستخدام الموانئ والمطارات في المحافظات المحررة لإدخال المواد الاغاثية والإنسانية تفاديا لأعمال النهب والاعاقة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية.

وطالب فتح في كلمة له خلال الاجتماع الإنساني رفيع المستوى في مدينة الرياض لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن – المنظمات الأممية بالضغط على المليشيا الانقلابية بتسليم كافة الموانئ والمطارات الى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً ان بقاء الموانئ بيد المليشيات يشكل خطورة على الملاحة والامن والسلام الدولي.

وقال الوزير اليمني، وفقا لما أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” : إن الحكومة الشرعية في باده تبذل جهودا كبيرة في التنسيق مع كافة المانحين لوصول المساعدات الاغاثية والإنسانية الى كافة الشعب اليمني في كل المحافظات بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية أو سياسية.