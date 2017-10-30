صور| تفاصيل أسعار التذاكر الجديدة.. والشرائح المشمولة بالخصومات
كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن تفاصيل التنظيم الجديد الخاص بأسعار تذاكر مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية، وقسمت الملاعب إلى 4 فئات ومحددة الشرائح الاجتماعية المشمولة بخصومات التذاكر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن الفئة ” أ و ب ” ضمت استاد الجوهرة واستاد الملك فهد الدولي على التوالي، بينما ضمت الفئة ” ج ” ملاعب استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد الملك عبدالله ببريدة واستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر واستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واستاد الأمير عبدالله بن جلوي، أما الفئة ” د ” فضمت ملاعب استاد نادي الباطن واستاد الملك سلمان بالمجمعة.
وأوضح أن هناك شرائح مستهدفة بالخصومات على تذاكر المباريات، وهم أبناء الشهداء وذوو الإعاقة ومن هم فوق الـ 60 سنة من جميع الجنسيات والحاصلون على أوسمة الدولة بكل فئاتها، إلى جانب الأطفال حتى طول “130 سم” والأطباء ومنسوبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وأمن الدولة والرياضيين القدامى ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13812 ] نشر منذ 4 ساعات
( واستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر )
للمعلوميه استاد الأمير سعود بن جلوي بالاحساء وليس بالخبر
alfahd42[ عدد التعليقات: 12330 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3258 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشرهه على الي يروح
والله ماطرا علي لو هي ببلاش
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1740 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض التذاكر ب25000 يعني تحضر 4 مباريات ب 100000 يابلاش-ياقرب لندن وباريس-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36825 ] نشر منذ 1 ساعة
مين الاهبل اللي بيقبل ؟؟