صور| تفاصيل أسعار التذاكر الجديدة.. والشرائح المشمولة بالخصومات

ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن تفاصيل التنظيم الجديد الخاص بأسعار تذاكر مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية، وقسمت الملاعب إلى 4 فئات ومحددة الشرائح الاجتماعية المشمولة بخصومات التذاكر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن الفئة ” أ و ب ” ضمت استاد الجوهرة واستاد الملك فهد الدولي على التوالي، بينما ضمت الفئة ” ج ” ملاعب استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد الملك عبدالله ببريدة واستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر واستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واستاد الأمير عبدالله بن جلوي، أما الفئة ” د ” فضمت ملاعب استاد نادي الباطن واستاد الملك سلمان بالمجمعة.

وأوضح أن هناك شرائح مستهدفة بالخصومات على تذاكر المباريات، وهم أبناء الشهداء وذوو الإعاقة ومن هم فوق الـ 60 سنة من جميع الجنسيات والحاصلون على أوسمة الدولة بكل فئاتها، إلى جانب الأطفال حتى طول “130 سم” والأطباء ومنسوبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وأمن الدولة والرياضيين القدامى ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة.