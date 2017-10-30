رئيس بوينغ: تصنيع أجنحة طائرات F16 ستتم في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس شركة بوينغ مارك ألن، أن عمليات تصنيع أجنحة طائرات F16 القتالية، وقطع أخرى للطائرات العسكرية، ستتم في المملكة.

وأضاف ألن، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن الشركة متحمسة لترى موجة التطورات التي تصوّرتها الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030، والتي تتبلور الآن في شكل خطط والتزامات واضحة، وأن هناك الكثير من الأمور ستتضح مع بدء فريق العمل وضع خططه.

وأكد أن هناك التزاماً حقيقياً من قبل المملكة للاستثمار في قطاعي الترفيه والسياحة والسفر، إضافة إلى موسم الحج، وهدف الوصول إلى 30 مليون زائر في الحج بدلاً من 8 ملايين حالياً، وهذه عوامل كبيرة للنمو ستزيد الطلب على قطاع الطيران في المملكة.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط يحتاج إلى 3350 طائرة خلال الـ20 سنة المقبلة، باستثمار 730 مليار دولار في صناعتها وإنتاجها، وأن تلك الخطط سترفع نسب النمو مع النمو المستمر للاقتصاد العالمي، ورأى أن المملكة التي وضعت خطة واسعة للاستثمار، وسياسة صناعية واضحة، مع التركيز على السياحة والسفر والحج، لا شك أنها ستكون جزءاً من هذا النمو.