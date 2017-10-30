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تعليم القريات: الحالة الجوية لا تستدعي تعليق الدراسة

تعليم القريات: الحالة الجوية لا تستدعي تعليق الدراسة
علي العنزي(صدى):

أكدت إدارة التعليم بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، أن الحالة الجوية لا تستدعي تعليق الدراسة اليوم الاثنين.
وأوضحت تعليم القريات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه ” نظراً لانتهاء الحالة الجوية حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد فقد قررت لجنة الطوارئ بأن الحالة الجوية لا تستوجب تعليق الدراسة الاثنين ” .
وأضافت: ” على قادة وقائدات المدارس متابعة تحديثات الحالة الجوية وممارسة صلاحياتهم إذا لزم الأمر ” .

 


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