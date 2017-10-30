تعليم القريات: الحالة الجوية لا تستدعي تعليق الدراسة
أكدت إدارة التعليم بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، أن الحالة الجوية لا تستدعي تعليق الدراسة اليوم الاثنين.
وأوضحت تعليم القريات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه ” نظراً لانتهاء الحالة الجوية حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد فقد قررت لجنة الطوارئ بأن الحالة الجوية لا تستوجب تعليق الدراسة الاثنين ” .
وأضافت: ” على قادة وقائدات المدارس متابعة تحديثات الحالة الجوية وممارسة صلاحياتهم إذا لزم الأمر ” .
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