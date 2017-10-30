صور| أمير عسير ونائبه يشرفان حفل أسرة محمد الزيد

محمد بن طحيطح(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير المنطقة مساء أمس الأحد، الحفل الذي أقامه وكيل إمارة منطقة عسير سابقا محمد بن علي الزيد وذلك بمنزله بحي الموظفين في مدينة أبها .

وتخلل الحفل الحديث عن مشاريع المنطقة والمنجزات المتتالية ، إضافة إلى التطور والتنمية التي حققتها كسائر مناطق المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وفي ختام الحفل عبَّر محمد الزيد عن سعادته وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة عسير ، وسمو نائبه لتشريفهما الحفل.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء ، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.