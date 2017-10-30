عشراوي تحذر من خطورة مخطط إسرائيلي لفصل أحياء مقدسية عن المدينة
حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، من خطورة الخطة التي سيقدمها وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين قريبا، لفصل الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل عن بلدية القدس، لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة، وهي المحاولة الأولى لتقليص المساحة البلدية لمدينة القدس منذ العام 1967، وإقامة سلطة محلية إسرائيلية جديدة لم يسبق لها مثيل، يكون كل سكانها من الفلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية.
وقالت في بيان صحفي، إن إسرائيل “دولة الاستعمار” تعمل بشكل متسارع ومدروس لترسيخ نهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري لإقصاء سكان القدس الأصليين عن مدينتهم، وعزل “عاصمتنا المحتلة” وصولا إلى ضمها بالكامل في انتهاك صارح للقوانين والاعراف الدولية”، مشيرة في هذا السياق، الى “مشروع قانون القدس الكبرى” الذي سيعمل على ضم مستوطنات استعمارية في الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس بهدف انهاء حل الدولتين وعرقلة ومنع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل، مؤكدة أهمية وجود تدخل دولي متعدد الأطراف أكثر فعالية وتأثير للجم الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على استخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21664 ] نشر منذ 1 ساعة
أعترافكم بأسرائيل يافلسطينيين أنتم بأنفسكم
هذي أكبر خيانة
ماشفت متحدث فلسطيني وأنتي أولهم الا ويبدأ بكلمة دولة إسرائيل
حتى عباس يقول نريد أن نتعايش مع دولة أسرائيل كدولتان متجاورتان
تعرفان حقوق الجار
وهذا أعتراف منكم غير مقبول
عرفتوا الحين ليش قضيةفلسطين
مرح تنحل🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21664 ] نشر منذ 58 دقيقة
ليش ماتقولون المغتصب الأسرائيلي
ليش تعترفون بها كدولة لها سيادة
خلوكم على ماأنتم علية
شغل ضراير
لاآقل ولا أكثر🤔