فيديو.. تركي آل الشيخ يواصل هجومه على ” الأقزام ” : ” ضعيف آسيا ” و ” راعي النحشة “

نواف السالم(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أمس الأحد، إنه كان يقصد شخصين بعبارته الشهيرة ” أقزام آسيا “.

وأوضح آل الشيخ، على هامش مؤتمر الهيئة العامة للرياضة، أن الشخصين هما ” صغير آسيا المقاد ” و ” ضعيف آسيا “، مضيفا أنه لن يتحدث عنه؛ لأنه أصغر من أن يتحدث عنه، وذلك في إشارة لرئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وأشار إلى أن الشخص الثاني ” أسكوبار ” و ” راعي النحشة “، مؤكدا أنه هو المقصود بالدرجة الأولى من حديثه، وذلك في إشارة إلى الشيخ أحمد الفهد الذي تولى سابقاً عدة مناصب في الاتحادين الكويتي والآسيوي.

ووجه رئيس هيئة الرياضة، حديثه إلى من سماه بـ” أسكوبار ” قائلا إنه ليس فيه خير لبلده ورياضة بلده، مؤكداً أنه منبوذ من دولته التي من الممكن أن تصبر عليه بصفته ابناً له؛ لكن المملكة العربية السعودية خط أحمر، مؤكدا أنه لن يتحمل من هذا الشخص المعني بحديثه ومن أتباعه أي ذرة، وسيظلون أقزاماً أمام الرياضة السعودية، مشدداً على أن مشوار مواجهة هؤلاء الأقزام ما زال في بدايته، وداعياً إلى أن يُفهم حديثه في سياقه فهو حديث خاصّ بالرياضة وبالشأن الرياضي، مؤكداً على احترامه الكبير للقيادتين الكويتية والبحرينية وللشعبين الكويتي والبحريني الشقيقين.