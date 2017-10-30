وزير المالية: تخفيض التعيينات دون المساس بالرواتب.. والعلاوة السنوية موقوفة

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، حقيقة الأنباء المتداولة عن عدم تسلم موظفي الحكومة بدلاتهم، التي كانت أوقفت أو عُلقت العام الماضي، مضيفًا أن الحكومة تعمل على خفض التعيينات الجديدة، وأن العلاوة السنوية ما تزال موقوفة.

وأكد الجدعان أنه علم بعدم تسلم بعض الموظفين بدلاتهم، موضحا أنه لو حدث ذلك في أي جهة حكومية فهي مشكلة تقنية لا أكثر، وعلى جهات عملهم الصرف بناء على ميزانياتها، والوزارة تتابع ذلك، مكررا أنه بشكل عام تسلم الغالبية المستحقات، مشيرا إلى أن أثر قرار إعادة البدلات على الميزانية سيكون ضئيلا جدا.

وأوضح أن تلك التكاليف الإضافية يتحملها ارتفاع كفاءة الإنفاق، كما أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفا، بيد أنه بدلا من خفض الرواتب، ستعتمد الحكومة على توظيف عدد أقل من الموظفين ليحلوا محل المتقاعدين، مضيفا أن الحكومة توفر أيضا مبلغا كبيرا من المال، بتعليق إضافة العلاوة السنوية المقررة لموظفي الحكومة على سلم الرواتب بشكل سنوي، وهي تعادل 3 في المائة تقريبا من قيمة الأجور كل عام، وقد أوقفت العام الماضي، وما تزال.