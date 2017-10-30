مقتل 5 أشخاص في عواصف عاتية تدك وسط أوروبا

متابعات(صدى):

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب عدة أشخاص آخرون عندما اقتلعت رياح عاتية أشجارا، وتسببت في قطع الكهرباء عن منازل وفوضى واسعة النطاق في رحلات سفر بمعظم أنحاء دول وسط أوروبا.

وتسببت العاصفة هيروارت، التي بلغت سرعة رياحها 180 كيلومترا، في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل بجمهورية التشيك والنمسا ودول أخرى، وهبطت رحلة شركة طيران لوفتهانزا من هيوستن إلى فرانكفورت اضطراريا في مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا صباح الأحد بسبب الرياح القوية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء باول فراتشاك، أن شخصين لقيا مصرعهما في بولندا، أحدهما رجل صدم سيارته بشجرة أسقطتها العاصفة.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن الرجل الثاني لقي مصرعه عندما سقطت شجرة على سيارته في جنوب غربي بولندا وتم نقل راكب كان معه إلى المستشفى.

وذكر التليفزيون التشيكي أن شخصين آخرين قتلا الأحد إثر سقوط أشجار عليهما.