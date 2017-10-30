” حساب المواطن ” يعلق على أنباء بدء الصرف للمستفيدين اليوم

عادل الحربي(صدى):

كشفت خدمة العملاء ببرنامج ” حساب المواطن “، حقيقة الأنباء المتداولة عن بدء الصرف للمستفيدين من البرنامج اليوم الاثنين.

وقال برنامج حساب المواطن، ردا على تغريدة لمواطن يتساءل ” هل سيكون موعد الصرف غداً؟ ” : ” من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أَي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة ” ، في إشارة إلى نفيه الصرف لحين البدء في تغيير أسعار منتجات الطاقة.

وأضاف الحساب، أن تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، وما يتم تداوله حسابياً غير صحيح.