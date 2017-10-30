مقتل 6 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في تعز

فهمي محمد(صدى):

لقي 6 من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قيادي ميداني، مصرعهم بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمنية بمديرية الصلو جنوبي شرق مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعا للمليشيا في منطقة الحود بمديرية الصلو، أدى إلى مقتل قائد المجاميع وخمسة آخرين كانوا يحاولون الهجوم على مواقع قوات الجيش.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت عربة، تحمل رشاشا من عيار 23 للمليشيا الانقلابية في تبة التوفيق، تسبب في احتراقه ومقتل من كانوا على متنه.