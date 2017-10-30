وزير الخارجية البحريني يطالب بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون

المنامة(صدى):

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن ” الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس “.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البحرين لن تحضر قمة ” وتجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون “.

وأضاف الوزير البحريني: ” أن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها “، مشيرا إلى أن ” عدم تجاوب قطر مع مطالبنا العادلة بوقف تآمرها المستمر على دولنا، يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التي وقعت عليها “.

وتابع: ” أن سياسة قطر المارقة هي التي أدت إلى مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، داعيا إلى تغيير سياساتها “.

وأشار إلى أن ” دولة لا تحترم شعبها وهم أهلنا و تهين شيوخ العرب مثل طالب ابن شريم و ابن شافي و غيرهم لا تستحق شرف الانتماء إلى مجلس التعاون “.