فيديو| عروس بفستان الزفاف وزوجها يلتقطان صور تذكارية بجوار نافورة في القويعية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تفاعل المارة مع عروسين يلتقطان صورا تذكارية بجوار نافورة في أحد ميادين محافظة القويعية، غرب الرياض.

وأظهر الفيديو، العروس ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتجلس مع زوجها بجوار النافورة، فيما كان رجل آخر وسيدة يلتقطان لهما الصور، وسط تجمهر عدد من الشباب بسياراتهم لتحيتهم، وسمعت من بعضهم عبارات التبريكات بصوت عالٍ، في حين شعر أحدهم بالحماس وسُمع صوته وهو يقول: ” والله لو معي رشاش لأرمي “، معبراً عن استعداده لمشاركة العروسين فرحتهما.