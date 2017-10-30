فيديو| عروس بفستان الزفاف وزوجها يلتقطان صور تذكارية بجوار نافورة في القويعية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تفاعل المارة مع عروسين يلتقطان صورا تذكارية بجوار نافورة في أحد ميادين محافظة القويعية، غرب الرياض.
وأظهر الفيديو، العروس ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتجلس مع زوجها بجوار النافورة، فيما كان رجل آخر وسيدة يلتقطان لهما الصور، وسط تجمهر عدد من الشباب بسياراتهم لتحيتهم، وسمعت من بعضهم عبارات التبريكات بصوت عالٍ، في حين شعر أحدهم بالحماس وسُمع صوته وهو يقول: ” والله لو معي رشاش لأرمي “، معبراً عن استعداده لمشاركة العروسين فرحتهما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21658 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاغريبة ولاشي
بعدين بارك للمعرس ياتعبان
وش الي مبروك ياحرمه🤔
ووشو له كل هاالبواري
قبل تسع سنوات كنت مار فمنطقة الحبلة ومافي سيارات بس انا بروحي
وفي عايلة جالسين بعيد ماأنتبهت لهم
مدري وش صادفني
والله نسيت
أظن كلب مدري قطو
فدقيت له بواري وأنا مسرع
والله العظيم ابوالعايلة قام وقف يناظرني
وكلهم التفتو لي
الظاهر يحسبوني دقيت لهم
جلست طول اليل مانمت من القهر ليكون أفهموني غلط.
والحين الناس تغيرت مو يدق بوري وبس
الا ويهرجهم حريم ورجال🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21658 ] نشر منذ 51 دقيقة
عمومآ العريس والعروسة
شكل مهم سعوديين🤔
الشيخ شلاح بن فلاح ابو صفقه[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 46 دقيقة
السيف الاملح حتى يكونوا عبره للمعتبر هذي شكلها ماهي من عربنا ظنتي انها من عرب الشيخ السيسي