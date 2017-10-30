تورط رجال أعمال وموظفو بنوك في قضايا غسل أموال بمليارات الريالات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن أن الدوائر القضائية في مدينة جدة تشهد عدة محاكمات تتعلق بقضايا غسل أموال تصل إلى مليارات الريالات.

وأكدت المصادر، أن مجموع الأموال المغسولة في هذه القضايا ما يقارب 16 مليار ريال، موضحة أن المتهمين رجال أعمال وموظفون في بنوك ومصارف محلية، من جنسيات مختلفة، وفقا لصحيفة عكاظ.