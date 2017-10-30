تورط رجال أعمال وموظفو بنوك في قضايا غسل أموال بمليارات الريالات
كشفت مصادر، عن أن الدوائر القضائية في مدينة جدة تشهد عدة محاكمات تتعلق بقضايا غسل أموال تصل إلى مليارات الريالات.
وأكدت المصادر، أن مجموع الأموال المغسولة في هذه القضايا ما يقارب 16 مليار ريال، موضحة أن المتهمين رجال أعمال وموظفون في بنوك ومصارف محلية، من جنسيات مختلفة، وفقا لصحيفة عكاظ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21658 ] نشر منذ 1 ساعة
طبعآ ياأخوان ظهر حساب فتويتر لشخص يدعى
ويكيليكس شورم بورم
يتكلم عن الفساد المالي والأداري
ويجيب اوراق ومستندات
أمانة جده تتوعد برفع قضية علية
بس يبدو لي الشخص ولاهمه
ولاطق لهم خبر وكل يوم يزيد أكثر وأكثر
معناته أنه شخص قوي
وجبل مايهزه ريح🤔