رئيس الاتحاد الإماراتي يقبل دعوة آل الشيخ بزيارة المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن يوسف يعقوب السركال، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، اليوم، قبول دعوة تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لزيارة المملكة.

وقال السركال على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : ” يسعدني و يشرفني تلبية دعوة صديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ لزيارة بلدي الثاني المملكة العربية السعودية ” .

وكان تركي آل الشيخ، أجرى مداخلة هاتفية على برنامج ” كورة ” أمس، أكد خلالها أنه لن يسمح بأن يتكرر ما حدث للرياضة السعودية، موضحا : ” جرت العادة دائماً أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول الشقيقة لرئاسة الاتحاد الآسيوي إلا أن هؤلاء المرشحين كانوا دائما ما يعملون ضد الكرة السعودية بعد استلامهم مناصبهم وانتخابهم فيها ” .

وفي ختام المداخلة، قال: سأهاتف صديقاً عزيزاً علي، بعد إنهاء مكالمتي مع البرنامج، وهو رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، يوسف السركال و المنافس الشهير للشيخ سلمان آل خليفة على كرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي سابقاً ” .