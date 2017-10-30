صدى تهنئ رجاء الله سلمي بمناسبة تعيينه رئيسا لاتحاد الإعلام الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، قرارا بتعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام، الأستاذ رجاء الله سلمي، رئيساً للاتحاد على أن يشكل مجلس الإدارة وفقاً للائحة المعتمدة خلال 60 يوماً.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده آل الشيخ، الأحد، بقاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد، معلنا حزمة من القرارات الهامة، من بينها السماح للعائلات بدخول الملاعب مطلع عام 2018، و إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له.

من جانبها، تتقدم أسرة تحرير صحيفة صدى بالتبريكات والتهاني للأستاذ رجاء الله السلمي بمناسبة تعيينه رئيساً لاتحاد الإعلام الرياضي تتويجا لمشوار تألقه الكبير.