" النقل " تعقد ورشة عمل حول خططها في إدارة مشروعات الطرق

نايف السالم (صدى):

تعتزم وزارة النقل ضمن إطار دورها الحيوي للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030، وبحضور معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، إقامة ورشة عمل مع شركاءها المتعهدين الحاليين والمستهدفين.

ويحضر ورشة العمل مجموعة من التنفيذيين والمهندسين لجهات محليه وعالمية كونهم شركاء استراتيجيين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها الوزارة.

وسيتم خلال ورشة العمل مناقشة العديد من الملفات التي تهدف إلى تعريف المقاولين بتوجهات الوزارة المستقبلية لإدارة المشاريع من خلال تطوير نظام المنافسات بهدف اختيار المقاول الأجدر ملاءة وقدرة على تنفيذ المشاريع في الوقت والجودة المطلوبة.

وسيتم استعراض عمليات إعادة هيكلة وتطوير وثائق المشاريع المستقبلية والمطروحة للمنافسة وذلك من منظور الشفافية في مناقشة أسباب تعثّر بعض المشاريع، والعمل على وضع حلول جذرية وفق الأنظمة في معالجتها، إضافة الى مناقشة العقبات التي تواجه المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع بهدف تجنب تكرارها مستقبلا، وفتح المجال والاستماع إلى المقاولين عن كيفية تطوير نظم وآليات تنفيذ المشاريع.