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اختيار العابد لتمثيل المملكة في أغنية كأس العالم 2018

اختيار العابد لتمثيل المملكة في أغنية كأس العالم 2018
نواف السالم(صدى):

وقع الاختيار علي لاعب نادي الهلال نواف العابد لتمثيل المملكة في أغنية كأس العالم 2018 مع نجوم الكرة العالمية مثل ميسي ، كريستيانو رونالدو،نيمار ، هازارد ، لوكاكو ، والعديد من نجوم المنتخبات الأخرى المشاركة .

وفي نفس السياق يعقد المدير الفني للفريق الأول بنادي الهلال الأرجنتيني ” رامون دياز ” وأحد اللاعبين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين مؤتمرًا صحافيًا في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة ” الشباب ” ، على أن يؤدي الفريق مساء الغد ، مرانًا مغلقًا تأهبًا للقاء ” الشباب ” .


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