مدير أم القرى يدافع عن نفسه بعد حديثه حول ” التكارنة “

حمود العنزي(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول لمدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، ينطق فيه عبارة ” التكارنة ” ، موجة من الغضب ضده، على اعتبار أن ” تكروني ” ، كلمة فيها كم من العنصرية، ما كان يجب التلفظ بها.

ورد الدكتور عساس أن، المقطع المتداول قديم وليس جديدا، موضحا أن ” التكارنة ” ليست سبة، مشيرا إلى أن ” المقطع المتداول عمره خمس سنوات، حين كانت الموافقة بإنشاء وادي مكة للتقنية قد صدرت منذ ست سنوات، وبعدها تمت الموافقة على إنشاء برنامج الإبداع وريادة الأعمال، وأقُيم حفل للشباب ورواد الأعمال ومفكرين، وكان كل واحد يصعد المنصة ويروي قصة حدثت له كنوع من التحفيز والدعم للشباب، وتأكيد فكرة أن النجاح لم يأت بسهولة ” .

وتابع: ” طلبوا مني أن أتحدث، فقصصت عليهم حكاية ابتعاثي والمشاق التي واجهتني، إذ الابتعاث كان صعبا على أيامنا، فلم نكن نجد الأكل الحلال، ولا الأبازاير التي تعودنا عليها، فكنا نحمل معنا مؤونة كاملة من المملكة وكانت الشُنط مليئة بالأكل، بما يجعلها ثقيلة جدا حيث يكون معي 3-4 شنط كبيرة وثقيلة، إضافة إلى شنط زوجتي واطفالي حيث كان لدي وقتها طفلين ” .

وأضاف: ” كنت أدرس بمنطقة يحتاج الوصول إليها إلى تغيير القطار أكثر من مرة، وفي كل مرة أضطر لحمل هذه الشنط وحدي، وعندما تطرقت لهذه الجزئية من قصة ابتعاثي، قلت إن الشنط كانت ثقيلة جدا، وكنت أحملها وحدي، وودت لو أن أحد قام بمساعدتي، وأنه لو كان هناك عمال لاحتجت لـ30 من التكارين لحملها ” .

وتابع: ” معروف في مكة أن (التكارنة) نسبة للقوة والتحمل، ولهم أحياء بأسمائهم، وهم من قبيلة معروفة هي تكرون، ومنهم ينسل شيوخ للحرم، ومنهم الشيخ علي بكر عالم الشريعة، أي أنني كنت أحكي قصة نعيشها في مكة، فقد عشت في (حارة التكارنة) وأجيد الحديث بلغتهم، حيث إن جُل جيراني وأصدقائي منهم، فالأفارقة وأصحاب السحنة السمراء، يتميزون بالبنية الجسمانية القوية، وكانوا في مكة يعملون في تكسير الجبال وحمل الأثقال، وكل أهل مكة يعلمون ذلك، وهذه ليست (مسبة) بل بالعكس هو فخر لهم، وهي مهنة شريفة ومكسب لعيشهم، في زمن لم يكن فيه الآلات والشيولات، والحاملات ” .

وعن سبب انتشار المقطع خلال الفترة الحالية، نفى ” د. بكري ” علمه ، مؤكداً خلو المقطع من أي عنصرية، موضحا أن الصحابة في عهد الرسول كانوا ينادون بلال ” الحبشي ” نسبة إلى موطنه، وسلمان الفارسي نسبة لأصله، ولم يقل عنهم أحد إنهم عنصريين، بالعكس فالإسلام حث على حفظ الأصول والأسماء والأنساب.