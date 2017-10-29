زوج يقتل زوجته بسكين وينحر نفسه بمكة

نايف السالم(صدى):

أقبل زوج علي طعن زوجته بسكين داخل مطبخ منزلهما، ثم شرع في الانتحار بنحر نفسه، فيما تباشر الجهات الأمنية في مكة التحقيق في الواقعة.

وتعود تفاصيل الجريمية إلي قيام شخص بقتل زوجته مستخدمًا سكينًا بعد أن سدد لها عدد من الطعنات، ثم قام بنحر نفسه داخل مطبخ منزلهما، وتم نقله لأقرب مستشفى.

وأفادت المعلومات الأولية أن حالة الزوج حرجة، ولا زالت الجهات الأمنية في موقع الحادث لاستكمال التحقيقات في حيثيات الجريمة.