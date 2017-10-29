زوج يقتل زوجته بسكين وينحر نفسه بمكة
أقبل زوج علي طعن زوجته بسكين داخل مطبخ منزلهما، ثم شرع في الانتحار بنحر نفسه، فيما تباشر الجهات الأمنية في مكة التحقيق في الواقعة.
وتعود تفاصيل الجريمية إلي قيام شخص بقتل زوجته مستخدمًا سكينًا بعد أن سدد لها عدد من الطعنات، ثم قام بنحر نفسه داخل مطبخ منزلهما، وتم نقله لأقرب مستشفى.
وأفادت المعلومات الأولية أن حالة الزوج حرجة، ولا زالت الجهات الأمنية في موقع الحادث لاستكمال التحقيقات في حيثيات الجريمة.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحول ولاقوة الا ب الله العلي العظيم
ي ربي رحمتك وعفوك وش اللي حاصل للعالم ذي ثالث جريمة قتل للزوجات ؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20987 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله المستعان
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يستر من هالمخدرات وقهر الرجال
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاحول ولاقوه الابالله الله المستعان
الريان[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5899 ] نشر منذ 15 دقيقة
كان الله في عون الزوجات الازواج تحولوا وحوش اعوذ بالله الله يرحمها وتاخذ حقها لما توقف قدام رب العالمين