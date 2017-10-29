مدير القناة السعودية يعلق على قرار سعودة المذيعات بـ ” سيلفي “

علي القحطاني(صدى):

علق مدير القناة السعودية، خالد مدخلي على قرار سعودة وظائف المذيعات، بنشر صورة سيلفي مع عدد من المذيعين والمذيعات السعوديين الذين سيظهرون على شاشة القناة.

وقال مدخلي في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر ” ، اليوم الأحد: ” مجموعة المذيعين والمذيعات الجدد من أبناء وبنات الوطن بنهاية دورتهم التدريبية تشاهدونهم قريبا على القناة السعودية ” .

وأصدر وزير الثقافة والإعلام‏ الدكتور عواد العواد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال مدة أقصاها 3 أشهر.