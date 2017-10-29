جامعة الجوف: تعليق الدراسة غدا بسبب الغبار
قررت جامعة الجوف، تعليق الدراسة غدًا الإثنين بسبب الغبار.
وذكر الحساب الرسمي للجامعة عبر ” تويتر ” : ” نظرًا لاستمرار العواصف الرعدية، ووفقًا لتقرير الأرصاد الجوية فقد اجتمعت اللجنة المختصة بجامعة الجوف، وقررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين لطلاب وطالبات جامعة الجوف بجميع الفروع ” .
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11171 ] نشر منذ 57 دقيقة
يسلموووو 😍👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20987 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يرحمنا برحمته الواسعة