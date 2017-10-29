شرطة العاصمة المقدسة تضبط مصنعاً لمياه زمزم مغشوشة

نايف السالم(صدى):

القت شرطة العاصمة المقدسة، القبض على 31 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، في حملة أمس على عدد من المواقع في شارع المنصور.

كانت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، نفذت أمس حملة أمنية على عدد من المنازل القديمة في شارع المنصور، وخلال الحملة ضبطت 31 مخالفا من جنسيات أفريقية، وعثر بحوزتهم على بعض الممنوعات ولوحات لمركبات سيارات.

وعثرت القوة على مصنع بداخل أحد المنازل يقوم بتصنيع مياه زمزم مغشوشةـ ويحوي آلاف العبوات الجاهزة والمعدة للبيع، وجرى تسليمها بمحضر رسمي لبلدية المسلفة، والتي بدورها تولت إتلاف وحصر المضبوطات.

كما احتوى المصنع على عدد من العرق المسكر بأحد المواقع، وجرى إعداد محضر بالمضبوطات، وسلمت والأشخاص المضبوطون لشرطة المنصور تمهيدا لإكمال أوراق القضية ورفعها للنيابة العامة.