السماح للعائلات بدخول الملاعب مطلع 2018
أصدر رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، حزمة من القرارات، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد.
وأوضح أنه بناء على ما رفعته اللجان المشكلة فقد تقرر ما يلي:
إحالة مكتب النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي للاستشارات الهندسية للتحقيق وذلك لوجود قصور في تنفيذ أعمالهم.
البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم.
إنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى إدارة المشاريع ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة.
التحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
إنهاء مشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بسعة 25 ألف متفرج.
الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر.
العمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.
سحب جميع المشاريع التابعة (لشركة الرياض للتشغيل والصيانة) والبالغ عددها 9 مشاريع.
التحقيق في تعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم.
إنشاء منصة لبيع التذاكر الكترونياً وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه.
تركيب بوابات الكترونية في: استاد الملك فهد، مدينة الملك عبدالله ببريدة، استاد الأمير محمد بن فهد، مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
تطوير البوابات الالكترونية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فتح المقصورة الرئيسية للجماهير كفئة جديدة للتذاكر.
إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي (مطاعم ـ مقاهي ـ شاشات عرض) في ثلاثة استادات بالرياض وجدة والدمام.
البدء في تركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة، بواقع 160 جهازاً خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.
إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات.
حصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم التي بلغت (18.211.720) ريالاً، وجارِ استكمال صرفها.
إعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين، وسيكون بدء الابتعاث في يناير 2018.
البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.
إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له
تعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيساً للاتحاد على أن يشكل مجلس الإدارة وفقاً للائحة المعتمدة خلال 60 يوماً.
توقيع مذكرة تفاهم مع مركز (كليفلاند كلينيك) الذي يعد من أفضل 3 مراكز طبية بالعالم لتشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد.
حل مجلس إدارة نادي الوحدة وتكليف الأستاذ محمد أحمد طيب حتى نهاية الموسم.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله حار مضبطينه مع رؤية ٢٠٣٠
الله يعطيه على نيته
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3250 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر من الي جاي
يارب تصلح حالنا واحوالنا
وتكفينا كل شر
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11171 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا اراد الله ان يهلك الناس
جعلهم يبطرون ويفسقون ويعصون الله
حتى يأخذهم بذنوبهم كما الامم السابقه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولوا النساء يدخلون الملاعب بدون رجال بدل كلمة عوائل يعني يحسسون الناس انها بتدخل مع زوجها او ابوها
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11171 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي نعم متاكده ………………………
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11171 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كان خليتوا الايه القرآنيه
كلام ربنا …………………… 😂😂
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
لعن الله هذا العلماني
من وين طلع لشعب
وربي ان هذا الي يستحق ان يقتل بحرق في زيت مغلي
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11171 ] نشر منذ 1 ساعة
العلماني اللي فوقه
هذا عبد مأمور ينفذ اوامر عليا
Ghadi[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 58 دقيقة
الوضع في انحدار والله بتبدا المسخره وقله الحياء
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 53 دقيقة
باربي لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اي انسان يسن سنة سيئة سوف يجد وزرها عند الله ومن عمل بها ومارايح ينفع الندم وخل الانفتاح ينفعهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20987 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5899 ] نشر منذ 18 دقيقة
والله انا ما أحب الرياضة والكورة بشكل عام بس هذا يناسب اللي عندهم ميول رياضية من العوايل