عسيري يطالب بعقد ورش عمل لتحسين العمل الإغاثي

نايف السالم(صدى):

قال أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن ساهم في الحفاظ على مكونات الدولة اليمنية وهويتها.

وطالب عسيري، بعقد ورشة عمل على مستوى المختصين والتنفيذيين ليتم خلالها وضع الخطط التفصيلية الكفيلة بتحسين أداء العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، ومعالجة أوجه القصور من جميع النواحي.

وأكد عسيري خلال اللقاء الموسع الذي جمع الأطراف الدولية المهتمة بالمساعدات الإنسانية تحت رعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية والذي عقد، السبت، بالرياض ،على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها عند كتابة التقارير التي تقدم للأمم المتحده ومجلس الأمن.

ورفض تسمية عملية نقل الأشخاص من القرن الإفريقي عبر اليمن وصولا للحدود السعودية بمسمى ” وسائل كرم الشعب اليمني تجاه الأفارقة ” وإنما التسمية الصحيحة هي ” اتجار بالبشر ” .