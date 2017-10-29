خطة احترازية للطواف بالبيت العتيق

عطية اليوسف(صدى):

أعلنت قوات أمن الحج والعمرة، العاملة في المسجد الحرام، أنها اتخذت إجراءات احترازية بالتزامن مع مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم، بغية الحفاظ على سلامة المعتمرين والطائفين بالبيت العتيق.

وأوضح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، أنه في ظل بدء أعمال مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم، واستكمال إنشاء عبارات الخدمات بصحن الطواف، ونظراً لاستقطاع أجزاء كبيرة من صحن الطواف، فقد اتخذت قوات أمن الحج والعمرة بعض الإجراءات الاحترازية والضرورية لإدارة الحشود داخل صحن الطواف، حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال فترة المشروع.

وأشار إلى أنَّ “ قوّات أمن الحج والعمرة، أعدت خطة لذلك، حيث خصص الدخول لصحن الطواف عبر سلالم باب الملك فهد الكهربائية الداخلية المؤدية إلى صحن الطواف، وخصصت مشاية باب الفتح للخروج من صحن الطواف، مروراً برواق السلام حتى الوصول للمسعى. ويقتصر الطواف في الصحن على المعتمرين فقط. وقد هيأ الطواف في الدور الأرضي والدور الأول لجميع ضيوف الرحمن ” .

وأهاب السلمي بجميع قاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع رجال الأمن، واتّباع التعليمات حفاظاً على سلامتهم.