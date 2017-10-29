مؤرخ يفجر مفاجأة: ” الأحساء ” أقدم من الحضارة المصرية القديمة

عادل الحربي(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكد المهندس أحمد المطر، مدير مكتب التراث العالمي في واحة الأحساء، أن تاريخ مدينة الأحساء يعود إلى أكثر من 8 آلاف عام، ما يعني أنها أقدم من الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح المطر خلال محاضرته التي كانت تحت عنوان ” مشاركة الأحساء في الاجتماع الأول للمدن المبدعة في الحِرَف اليدوية والفنون الشعبية ” ، أن ذلك أكدته التحاليل الكربونية التي أُجْريت مؤخرًا على بعض الآثار في المنطقة لتحديد أعمارها.

وأشار إلى أنه أثناء زياراته في دول العالم لاحظ امتلاك الأحساء أكثر تعدّد وتنوع للحرف التقليدية واليدوية من المدن الأخرى في العالم، من بينها الـ20 في شبكة المدن المبدعة.