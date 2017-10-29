سوبارو تعترف بحدوث أخطاء في فحص سياراتها في اليابان

طوكيو(صدى):

فشلت سوبارو في اتباع الإجراءات المناسبة أثناء عمليات الفحص التي أجريت على المركبات المخصصة للسوق المحلية في اليابان لأكثر من 30 عاما. ويأتي هذا التقرير بعد قضية مماثلة مع نيسان، التي استدعت 1.2 مليون سيارة، بما في ذلك جميع سيارات الركاب المنتجة لليابان على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين تم وقف الإنتاج في جميع المصانع اليابانية.

ووفقا لما ذكرته سوبارو فقد سمحوا لفنيين غير مؤهلين باجراء عمليات تفتيش نهائية على السيارات الجديدة مما يخالف المتطلبات التى حددتها وزارة النقل اليابانية. ويبحث صانع السيارات الآن عن استدعاء نحو 255,000 سيارة، وقال ياسويوكي يوشيناغا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات خلال مؤتمر صحفي ” إن عملية التفتيش النهائية مهمة جدا ونقر بأننا لم نفي بالمتطلبات ” .

واضاف ” لقد استخدمنا العملية نفسها منذ اكثر من 30 عاما دون ان ندرك انها لا تفي بمتطلبات الوزارة ” .

وكانت وزارة النقل هى التى وجهت تعليمات الى جميع شركات صناعة السيارات المحلية باجراء تحقيقات داخلية بعد ان كشفت بيانات نيسان عن الشهر الماضى. وهناك أيضا مهلة نهائية لشركات صناعة السيارات في نهاية شهر أكتوبر حيث يتعين عليها تقديم نتائجها. وذكرت كل من تويوتا وهوندا انها لم تعثر على اى مشاكل فى عمليات التفتيش الخاصة بها.