بالفيديو.. حلا الترك في صالون التجميل

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة الشابة حلا الترك في مقطع فيديو جديد تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي في أحد صالونات التجميل، حيث تم الإهتمام بتقليم وطلاء اظافرها.

وأبدت الفنانة الشابة امتنانها ورضاها عن المستوى الذي حصلت عليه بعد الانتهاء من العناية بأظافرها ، وأطلت حلا بالفيديو ، بمكياج ناعم مع الكحل الحاد وأحمر الشفاه المتلائم مع لون طلاء الأظافر..

وأشارت تعليقات كثيرة الى ان حلا تخلت عن اظافرها الطويلة الى حد ما وفق ما تبين الصورة أعلاه، ما علله البعض بما تفرضه قوانين المدارس.