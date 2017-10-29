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غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الحدود الشمالية

غدًا.. تعليق الدراسة في مدارس الحدود الشمالية
خالد الضبيبي(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بتعليق الدراسة غد الإثنين، في جميع مدارس المنطقة ” بنين وبنات ” ، وذلك نظرًا للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، ” تقرر تعليق الدراسة غداً الاثنين 10 – 2 – 1439 في جميع مدارس المنطقة بنين وبنات، نظراً للحالة الجوية ، مع التأكيد على تفعيل الحصص البديلة ” .

 


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