تعرف على قائمة أقوى 10 حراس مرمى في أوروبا

نواف السالم(صدى):

احتل حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا، المرتبة الأولى في قائمة أقوى الحراس في أوروبا لهذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة في 7 مباريات من أصل 9 لعبها حتى الآن

وحل في المركز الثاني، السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتليتيكو مدريد الإسباني، بـ 5 مباريات شباك نظيفة من أصل 8 لعبها؛ فيما تصدى للكرة 35 مرة.

وفي المركز الثالث، جاء البلجيكي تيو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي بشباك نظيفة في 3 مباريات من أصل تسع لعبها. كوروتوا أنقذ 24 كرة.

بينما حل في المركز الرابع الإيطالي بوفون، الذي خرج بشباك نظيفة مرتين من 7 مباريات خاضها، مسجلًا 13 إنقاذًا، وجاء في المركز الخامس، الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني بخمس شباك نظيفة من 9 مباريات خاضها، وأنقذ 21 كرة.

وكان المركز السادس من نصيب حارس إنتر ميلان الإيطالي سمير هندانوفيتش، الذي لعب 10 مباريات، وأنقذ 25 كرة، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، فيما حل في المركز السابع أليسون، حارس روما، بـ 5 شباك نظيفة، و29 تصديًا، من 8 مباريات.

وجاء في المركز الثامن حارس توتنهام هوجو لوريس، الذي لعب 9 مباريات أنقذ فيها 17 كرة، وخرج بكلين شيت 5 مرات، بينما جاء في المركز التاسع، إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بـ 9 مباريات، و5 شباك نظيفة، و11 تصديًا.

وتذيل القائمة في المركز العاشر، ألفونسو أريولا، بـ 5 كلين شيت من 10 مباريات و20 تصديًا.

وخلت القائمة من إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، والعملاق الألماني مانويل نوير، علمًا بأن الأخير لا يلعب مع فريقه بسبب الإصابة.