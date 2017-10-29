رئيس الاتحاد الفلسطيني يتهم رئيس الفيفا بالخضوع لإسرائيل

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب اليوم الأحد، اتهام لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، جاني أنفانتينو، بالخضوع لـ ” تهديدات ” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقالت فرانس برس إن الاتهام جاء على خلفية قرار الفيفا التزام ” الحياد ” بشأن أندية المستوطنات التي تلعب في الضفة الغربية.

وكان الاتحاد أعلن الجمعة أنه سيلتزم الحياد بشأن القضية التي يطالب فيها الفلسطينيون بوقف ستة أندية تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي، لكونها تلعب على الأراضي المحتلة عام 1967.