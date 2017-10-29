شرطة الجوف تطيح بـ 9 شباب خالفوا نظام الاحتطاب

سهو الهشال(صدى):

اوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الجوف أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول في بعض وسائل الاعلام ، والذي يظهر فيه عدد من المخالفين لنظام الاحتطاب ، وتلفظ احدهم بالفاظ غير لائقه اثناء تصوير المقطع ، عليه فإن شرطة المنطقه تؤكد انه تم التعامل مع الحالة في حينه من قبل دوريات امن الطرق بالمنطقه.

وتم ضبط المخالفين وعددهم تسعة شباب سعوديين في العقد الثالث من العمر، وتمت احالتهم مع شحنات الحطب المضبوطه – (تسع شحنات ) لفرع وزارة الزراعه بالمنطقه لتطبيق أقصى العقوبات التي يقضي بها النظام بحقهم .