سعود القحطاني يفتح باب المقترحات لتطوير ” الأمن الإلكتروني “

علي القحطاني(صدى):

طالب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي سعود القحطاني، المواطنين بتقديم مقترحاتهم بشأن اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات التابع للجنة الأولمبية السعودية.

ووجه القحطاني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء اليوم الأحد، سؤالًا خص به المهتمين فقط قال فيه، ماذا تتطلَّعون في اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات؟ وما مقترحاتكم؟ ” .

وتفاعل النشطاء مع هذه التغريدة؛ حيث طالبت المستشارة الاجتماعية أماني العجلان بأن تكون هناك ” مادة في المدارس عن أمن المعلومات وتطوير الذكاء الإلكتروني، كذلك برنامج تليفزيوني ومسابقة سنوية لابتكارات الصغار والمراهقين في أمن المعلومات ” ، وهو نفس ما ذهب إليه منصور القحطاني، الذي طالب هو الآخر بـ ” فتح معهد مختص بالأمن الإلكتروني وتدريب من يرغب وأنا أولهم ” .

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية أجرت عددًا من التغييرات على خريطة الاتحادات الرياضية، وذلك عقب تزكية تركي آل الشيخ رئيسًا لإكمال الدورة الأولمبية الحالية؛ حيث تم إنشاء 7 اتحادات جديدة وتسمية رؤساء لها، باستثناء اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، قبل أن تتم تسمية سعود القحطاني رئيسًا له.