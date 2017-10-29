الشرطة الإيرانية تعتقل ناشطا بارزا بعد إجرائه غسيل كلى

طهران(صدى):

اعتقلت الشرطة الإيرانية، محمود صالحي، ناشط بارز في الحركة العمالية، فور خروجه من أحد المستشفيات كان يجري غسيلًا للكلى، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدة عام وتم نقله إلى سجن سقز المركزي.

ويعد صالحي من أشهر سجناء الرأي، اعتقل أكثر من مرة نتيجة ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واشتراكه في نشاطاتٍ نقابيةٍ ومظاهرات عمالية سلمية.

ويمثل صالحي اللجنة المعنية بإنشاء النقابات، والرئيس السابق لنقابة عمال المخابز في سقز، والمؤسس والناطق الرسمي عن لجنة التنسيق لتشكيل المنظمة العمالية.