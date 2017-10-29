” التعليم ” يكشف ملامح برنامج ” وظيفتك وبعثتك “

حمود العنزي(صدى):

أعلن وكيل وزارة التعليم للابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، أن برنامج ” وظيفتك وبعثتك ” لن يتيح لطالبي الابتعاث لتخصصات غير مطلوبة الالتحاق بها.

وقال وكيل وزارة التعليم للابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافية، إنه لن يُسمح للطلاب بالابتعاث إلا لتخصصات مرغوبة أو من خلال التنسيق مع الجهات والشركات الاستثمارية الكبرى.

وأكد الحربش في تصريحات صحفية، أن النسخة 13 من البرنامج ستتصف بالتركيز النوعي على التخصصات من خلال تحديد الشركات الاستثمارية الكبرى الجادة بتخصيص مقاعد للمبتعثين بعد تخرجهم، وذلك من بين 50 شركة ستدخل السوق السعودي للاستثمار.